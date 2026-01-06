https://ria.ru/20260106/anokhin-2066664740.html
Анохин рассказал о ходе строительства теннисного центра в Смоленске
Строительство теннисного центра продолжается в Смоленске, о ходе работ рассказал губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Строительство теннисного центра продолжается в Смоленске, о ходе работ рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Объект будет возведен на проспекте Гагарина. Он строится при поддержке федерации настольного тенниса России и центра развития спорта Смоленской области, подчеркнул Анохин.
"На сегодняшний день завершен монтаж металлического каркаса здания и возведены две монолитные подпорные стены. К новому объекту подведены инженерные сети", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона.
Площадь специализированного комплекса превысит 1,3 тысячи квадратных метров. В нем смогут одновременно заниматься почти 50 спортсменов. В здании оборудуют профессиональный игровой зал с 12 теннисными столами, соответствующими всем нормативным требованиям, заявил губернатор. Там же обустроят раздевалки, медицинский кабинет, тренерскую и инвентарную. В спортивном центре будут созданы условия для маломобильных граждан.
"Новый спортивный объект станет местом притяжения не только профессиональных спортсменов, но и любителей, и откроет новые возможности для развития настольного тенниса. Завершить строительство здания и благоустроить территорию планируется к маю 2026 года", – написал Анохин.