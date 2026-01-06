Анохин рассказал о ходе строительства теннисного центра в Смоленске

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Строительство теннисного центра продолжается в Смоленске, о ходе работ рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Объект будет возведен на проспекте Гагарина. Он строится при поддержке федерации настольного тенниса России и центра развития спорта Смоленской области, подчеркнул Анохин.

"На сегодняшний день завершен монтаж металлического каркаса здания и возведены две монолитные подпорные стены. К новому объекту подведены инженерные сети", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона.

Площадь специализированного комплекса превысит 1,3 тысячи квадратных метров. В нем смогут одновременно заниматься почти 50 спортсменов. В здании оборудуют профессиональный игровой зал с 12 теннисными столами, соответствующими всем нормативным требованиям, заявил губернатор. Там же обустроят раздевалки, медицинский кабинет, тренерскую и инвентарную. В спортивном центре будут созданы условия для маломобильных граждан.