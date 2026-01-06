Рейтинг@Mail.ru
В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/aleppo-2066632669.html
В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека
В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека - РИА Новости, 06.01.2026
В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека
Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и силами контролируемые Дамаском в городе Алеппо стали четыре человека, 26... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:48:00+03:00
2026-01-06T16:48:00+03:00
в мире
дамаск (город)
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147341/63/1473416352_0:165:2983:1843_1920x0_80_0_0_53194761906b6da44a8c7e550e86c5f0.jpg
https://ria.ru/20260106/aleppo-2066629902.html
https://ria.ru/20260105/aleppo-2066540391.html
дамаск (город)
алеппо
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147341/63/1473416352_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8b8efeef3299a5c7afee9b4efdcf0dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), алеппо, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Дамаск (город), Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы
В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека

Число жертв столкновений в Алеппо возросло до четырех человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСитуация в Алеппо
Ситуация в Алеппо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ситуация в Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и силами контролируемые Дамаском в городе Алеппо стали четыре человека, 26 получили ранения, согласно отчетам сирийского государственного агентство SANA и пресс-службы СДС.
"Число жертв в результате обстрелов жилых кварталов со стороны СДС достигло трех человек, из них две женщины", -сообщает агентство.
Ситуация в Алеппо. - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
Вчера, 16:26
Отмечается, что еще девять человек из числа сотрудников муниципальных служб доставлены в больницу с ранениями.
Пресс-служба СДС в свою очередь сообщила, что "в результате артиллерийских обстрелов кварталов Шейх Максуд и Ашрафия (где проживают курды - ред.) со стороны правительственных сил погиб один мирный житель, еще 17 получили ранения".
Ранее SANA информировала, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон наблюдается большой поток беженцев.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
5 января, 22:59
 
В миреДамаск (город)АлеппоСирияСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала