В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека

БЕЙРУТ, 6 янв - РИА Новости. Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и силами контролируемые Дамаском в городе Алеппо стали четыре человека, 26 получили ранения, согласно отчетам сирийского государственного агентство Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и силами контролируемые Дамаском в городе Алеппо стали четыре человека, 26 получили ранения, согласно отчетам сирийского государственного агентство SANA и пресс-службы СДС.

"Число жертв в результате обстрелов жилых кварталов со стороны СДС достигло трех человек, из них две женщины", -сообщает агентство.

Отмечается, что еще девять человек из числа сотрудников муниципальных служб доставлены в больницу с ранениями.

Пресс-служба СДС в свою очередь сообщила, что "в результате артиллерийских обстрелов кварталов Шейх Максуд и Ашрафия (где проживают курды - ред.) со стороны правительственных сил погиб один мирный житель, еще 17 получили ранения".

Ранее SANA информировала, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон наблюдается большой поток беженцев.