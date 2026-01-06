https://ria.ru/20260106/aleppo-2066629902.html
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
По меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения в результате возобновившихся во вторник столкновений с курдскими формированиями... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:26:00+03:00
2026-01-06T16:26:00+03:00
2026-01-06T16:26:00+03:00
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/95/1483719578_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_24f344899cba1b824dad000db6c9f63f.jpg
https://ria.ru/20260105/aleppo-2066540391.html
алеппо
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/95/1483719578_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_3149532cec6682a5dc5391e2b33e6f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, дамаск (город), сирия
В мире, Алеппо, Дамаск (город), Сирия
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
SANA: в результате столкновений в Алеппо погиб один сирийский военный