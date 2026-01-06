Рейтинг@Mail.ru
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/aleppo-2066629902.html
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
По меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения в результате возобновившихся во вторник столкновений с курдскими формированиями... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:26:00+03:00
2026-01-06T16:26:00+03:00
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/95/1483719578_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_24f344899cba1b824dad000db6c9f63f.jpg
https://ria.ru/20260105/aleppo-2066540391.html
алеппо
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148371/95/1483719578_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_3149532cec6682a5dc5391e2b33e6f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, дамаск (город), сирия
В мире, Алеппо, Дамаск (город), Сирия
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ

SANA: в результате столкновений в Алеппо погиб один сирийский военный

© Фото : SANAСитуация в Алеппо.
Ситуация в Алеппо. - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : SANA
Ситуация в Алеппо.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения в результате возобновившихся во вторник столкновений с курдскими формированиями в Алеппо, сообщило сирийское агентство SANA.
"В результате нового нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Сирийских демократических сил" (СДС) погиб один военнослужащий сил минобороны, трое получили ранения", - сообщило агентство.
Кроме того, по данным СМИ, две женщины погибли, один ребенок получил ранения в результате обстрела жилого квартала Алеппо, в котором также обвинили группировку сирийских курдов.
Власти призвали граждан в Алеппо не приближаться к линии боестолкновения курдских подразделений и военных.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Курды атаковали позиции сирийских военных на востоке Алеппо, сообщают СМИ
5 января, 22:59
 
В миреАлеппоДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала