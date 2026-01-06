Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Катар обсуждает с другими посредниками между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня, который предусматривает размещение международного контингента, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.