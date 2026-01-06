Рейтинг@Mail.ru
Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/al-ansari-2066625789.html
Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе
Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе - РИА Новости, 06.01.2026
Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе
Катар обсуждает с другими посредниками между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня, который... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:56:00+03:00
2026-01-06T15:56:00+03:00
в мире
сша
катар
израиль
дональд трамп
сергей лавров
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251231/katar-2065798550.html
https://ria.ru/20260105/turtsija-2066509534.html
сша
катар
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, израиль, дональд трамп, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Катар, Израиль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе

аль-Ансари: Катар обсуждает с посредниками начало второго этапа перемирия в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Катар обсуждает с другими посредниками между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня, который предусматривает размещение международного контингента, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Катар сотрудничает с другими посредниками для обеспечения выполнения второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе", - отметил он.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Катар и Кувейт поддержали правительство Йемена
31 декабря 2025, 03:54
Кроме того, по его словам, Катар ведет переговоры с посредниками о возобновлении работы КПП Рафах между сектором Газа и Египтом и доставке гуманитарной помощи.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе
5 января, 18:45
 
В миреСШАКатарИзраильДональд ТрампСергей ЛавровООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала