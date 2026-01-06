Тест на наркотики актрисы "Великолепного века" оказался положительным

СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Результаты теста актрисы турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу на наркотики оказались положительными, сообщила во вторник газета Cumhuriyet.
Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун.
"Результаты теста на наркотики оказались положительными у задержанных ранее актрис Эзги Эйюбоглу и Мелисы Дёнгель… в их организме обнаружены следы кокаина", - сообщило издание.
Актрисе потенциально может грозить арест.
Тест на наркотики оказался отрицательным у еще одной задержанной актрисы Ирем Сак.
Актер популярного среди россиян турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр был задержан в понедельник в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
