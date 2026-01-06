Рейтинг@Mail.ru
Тест на наркотики актрисы "Великолепного века" оказался положительным - РИА Новости, 06.01.2026
18:00 06.01.2026
Тест на наркотики актрисы "Великолепного века" оказался положительным
Тест на наркотики актрисы "Великолепного века" оказался положительным
Результаты теста актрисы турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу на наркотики оказались положительными, сообщила во вторник газета Cumhuriyet. РИА Новости, 06.01.2026
Тест на наркотики актрисы "Великолепного века" оказался положительным

Эзги Эйюбоглу
СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Результаты теста актрисы турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу на наркотики оказались положительными, сообщила во вторник газета Cumhuriyet.
Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун.
"Результаты теста на наркотики оказались положительными у задержанных ранее актрис Эзги Эйюбоглу и Мелисы Дёнгель… в их организме обнаружены следы кокаина", - сообщило издание.
Актрисе потенциально может грозить арест.
Тест на наркотики оказался отрицательным у еще одной задержанной актрисы Ирем Сак.
Актер популярного среди россиян турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр был задержан в понедельник в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
