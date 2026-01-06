https://ria.ru/20260106/aeroporty-2066595304.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.01.2026
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми (Большое Савино) и Ярославля (Туношна), сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
