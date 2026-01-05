Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.



"Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.