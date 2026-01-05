Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.
Он добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.