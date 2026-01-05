Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 05.01.2026 (обновлено: 11:48 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066439673.html
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. "Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:32:00+03:00
2026-01-05T11:48:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a9623e79f1622e61b930b1f15d71bb4.jpg
https://ria.ru/20260104/zelenskiy-2066310345.html
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066134847.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d96a9035837012091e578df66c296621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что Киев готовится к двум вариантам развития событий

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Экс-советник Трампа назвал Зеленского диктатором
Вчера, 06:37
Он добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
3 января, 06:39
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала