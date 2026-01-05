"Одессу надо убирать": в Киеве предложили Зеленскому радикальный шаг

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кадровые решения Владимира Зеленского подрывают Украину, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В субботу Зеленский анонсировал кадровые перестановки в администрациях Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Полтавской и Тернопольской областей. По словам главы киевского режима, круг кандидатов уже определен. Их имена будут объявлены после завершения формальных процедур.

"Он убирает тех, у которых все спокойно. Скажите, это какой кадровый подход? Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его убирать. (Главу Одесской администрации Олега Кипера. — Прим. Ред.) <…> Это совершенно немощные люди, совершенно неспособные к каким-то управленческим решениям", — предупредил Соскин.

По мнению политолога, настолько резкие перестановки в руководстве областных администраций страны обусловлены необходимостью формирования лояльного главе киевского режима круга лиц. В эту же логику укладываются и перестановки в его офисе, пояснил эксперт.

« "Разгромлена вся система. <…> Мы видим совершенно бездумную, бездарную, некомпетентную, непрофессиональную кадровую политику", — констатировал Соскин.

Масштабные перестановки начались с назначения Кирилла Буданова* главой офиса Зеленского вместо Андрея Ермака. Также он назначил Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. При этом глава киевского режима сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.