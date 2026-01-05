Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили Зеленского о большой проблеме в 2026 году
01:55 05.01.2026
На Западе предупредили Зеленского о большой проблеме в 2026 году
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский
На Западе предупредили Зеленского о большой проблеме в 2026 году

Guardian: Зеленский столкнется с большими трудностями в 2026 году

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Наступивший год будет тяжелым не только для ВСУ, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине, сообщает газета Guardian.
«
"Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу", — говорится в материале.
При этом, как рассказал газете один из боевиков, большинство украинцев готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.
"Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия", — приводятся в статье его слова.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
