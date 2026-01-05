МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Наступивший год будет тяжелым не только для ВСУ, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине, сообщает газета Guardian.
"Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу", — говорится в материале.
При этом, как рассказал газете один из боевиков, большинство украинцев готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.
"Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия", — приводятся в статье его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.