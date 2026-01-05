Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.01.2026 (обновлено: 21:48 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/zelenskij-2066513515.html
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России
Владимир Зеленский назвал генерала СБУ, первого заместителя руководителя центра спецопераций "А" Дениса Килимника одним из организаторов ударов по России. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:10:00+03:00
2026-01-05T21:48:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63adc99ebf1a7e9e79c17526a736bd17.jpg
https://ria.ru/20260105/sostoyanie-2066506523.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ddb66e5a44f63b80aa045237e0b25ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России

Зеленский назвал генерала СБУ Килимника одним из организаторов ударов по России

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал генерала СБУ, первого заместителя руководителя центра спецопераций "А" Дениса Килимника одним из организаторов ударов по России.
"Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником. <...> Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Киевский режим не раз наносил удары по территории России. Так, в ночь на 1 января дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ
Вчера, 18:15
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала