09:55 05.01.2026
Названы самые высокооплачиваемые должности в нефтегазовой отрасли
Экономика, Россия
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли у руководителей проектов и инженеров по бурению – 207–233 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости основатель и генеральный директор платформы с отзывами о работодателях Dream Job Борис Курбатов.
Нефтегазовый сектор выделяется на рынке уровнем доходов и возможностями профессионального роста, медианная зарплата в отрасли составляет 80 тысяч рублей, а средняя – около 100 тысяч, что выше среднерыночного показателя, указал Курбатов.
"Среди самых высокооплачиваемых позиций – руководители проектов и инженеры по бурению. Медианная зарплата руководителя проектов составляет 200 тысяч рублей, а средняя – 233,3 тысячи рубля. Для инженеров по бурению – 195 тысяч рублей и 207,1 тысячи рублей соответственно", – сказал он.
Согласно Dream Job, в обязанности руководителей проектов входят операционное управление ими – контроль бюджета, сроков, качества, анализ финансовых показателей, выстраивание взаимодействия между заказчиком и поставщиком, проведение переговоров с партнерами.
В обязанности инженеров по бурению входят контроль организации процесса бурения скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, ведение отчетной документации, следует из описания вакансии на Dream Job.
В нефтегазовой отрасли представлено более 1,5 тысяч профессий, наиболее высокие оценки удовлетворенности работой – выше 4,8 балла – ставят станочники, научные специалисты, старшие менеджеры по продажам и научные сотрудники, добавил Курбатов. При этом контролеры, охранники, разнорабочие и уборщики оценивают свою работу значительно ниже – на 2,5–3 балла, уточнил он.
