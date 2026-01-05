Названы самые высокооплачиваемые должности в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли у руководителей проектов и инженеров по бурению – 207–233 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости основатель и генеральный директор платформы с отзывами о работодателях Dream Job Борис Курбатов.

Нефтегазовый сектор выделяется на рынке уровнем доходов и возможностями профессионального роста, медианная зарплата в отрасли составляет 80 тысяч рублей, а средняя – около 100 тысяч, что выше среднерыночного показателя, указал Курбатов.

"Среди самых высокооплачиваемых позиций – руководители проектов и инженеры по бурению. Медианная зарплата руководителя проектов составляет 200 тысяч рублей, а средняя – 233,3 тысячи рубля. Для инженеров по бурению – 195 тысяч рублей и 207,1 тысячи рублей соответственно", – сказал он.

Согласно Dream Job, в обязанности руководителей проектов входят операционное управление ими – контроль бюджета, сроков, качества, анализ финансовых показателей, выстраивание взаимодействия между заказчиком и поставщиком, проведение переговоров с партнерами.

В обязанности инженеров по бурению входят контроль организации процесса бурения скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, ведение отчетной документации, следует из описания вакансии на Dream Job.