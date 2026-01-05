Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, например, разработчиков ПО, финансовых аналитиков и дата-сайентистов, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

"Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", - сказали в пресс-службе.

Так, сильнее всего могут вырасти доходы у опытных разработчиков программного обеспечения - их зарплата по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Также в компании ожидают заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).