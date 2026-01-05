Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной - РИА Новости, 05.01.2026
19:03 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/zaes-2066512109.html
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной - РИА Новости, 05.01.2026
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной
Информация об отключении со стороны Украины резервной внешней высоковольтной линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, доведена до Международного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:03:00+03:00
2026-01-05T19:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
https://ria.ru/20260103/zaes-2066210070.html
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной

Яшина: ЗАЭС сообщила МАГАТЭ информацию об отключении резервной линии Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Информация об отключении со стороны Украины резервной внешней высоковольтной линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, доведена до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Информация до МАГАТЭ доведена", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
На ЗАЭС заявили, что радиационный фон на станции в норме
3 января, 15:51
3 января, 15:51
 
