ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной
Информация об отключении со стороны Украины резервной внешней высоковольтной линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, доведена до Международного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:03:00+03:00
2026-01-05T19:03:00+03:00
2026-01-05T19:03:00+03:00
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Информация об отключении со стороны Украины резервной внешней высоковольтной линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, доведена до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Информация до МАГАТЭ
доведена", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.