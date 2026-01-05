ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Информация об отключении со стороны Украины резервной внешней высоковольтной линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, доведена до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.