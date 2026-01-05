https://ria.ru/20260105/zaes-2066511818.html
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины - РИА Новости, 05.01.2026
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины
Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:00:00+03:00
2026-01-05T19:00:00+03:00
2026-01-05T19:00:00+03:00
украина
энергодар
запорожская аэс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
https://ria.ru/20251230/zaes-2065541967.html
https://ria.ru/20260103/zaes-2066210070.html
украина
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергодар, запорожская аэс, россия
Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины
Яшина: резервную линию "Ферросплавная-1" отключили со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина.
По ее словам, сроки восстановления линии также не определены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.