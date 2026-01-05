На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

"Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина.

По ее словам, сроки восстановления линии также не определены.