На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины - РИА Новости, 05.01.2026
19:00 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/zaes-2066511818.html
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины
украина, энергодар, запорожская аэс, россия
Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия
На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины

Яшина: резервную линию "Ферросплавная-1" отключили со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина.
По ее словам, сроки восстановления линии также не определены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
УкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСРоссия
 
 
