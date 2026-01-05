https://ria.ru/20260105/zaderzhki-2066430832.html
Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем
Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 05.01.2026
Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем
Проблема с задержками на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, в... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T07:04:00+03:00
2026-01-05T07:04:00+03:00
2026-01-05T07:08:00+03:00
в мире
россия
китай
харбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20260105/kitay-2066413478.html
россия
китай
харбин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, харбин
В мире, Россия, Китай, Харбин
Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем
Задержки на пункте пропуска между РФ и КНР вызваны резким ростом пассажиропотока
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Проблема с задержками на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, в настоящее время пункт пропуска Маньчжурия работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Харбине.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне.
Как отметили в дипмисии, обращения от российских граждан об очереди из автобусов, скопившихся перед китайским пограничным пунктом пропуска Маньчжурия, поступили в генконсульство 4 января вечером.
"По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР
и 2716 — на выезд из страны", — сказали в дипмиссии.
Как уточнили в генконсульстве, "на сегодняшний день, 5 января, пункт пропуска Маньчжурия работает в штатном режиме".