Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем
07:04 05.01.2026 (обновлено: 07:08 05.01.2026)
Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем
Проблема с задержками на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, в... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
россия
китай
харбин
в мире, россия, китай, харбин
В мире, Россия, Китай, Харбин
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Проблема с задержками на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, в настоящее время пункт пропуска Маньчжурия работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Харбине.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне.
Как отметили в дипмисии, обращения от российских граждан об очереди из автобусов, скопившихся перед китайским пограничным пунктом пропуска Маньчжурия, поступили в генконсульство 4 января вечером.
"По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны", — сказали в дипмиссии.
Как уточнили в генконсульстве, "на сегодняшний день, 5 января, пункт пропуска Маньчжурия работает в штатном режиме".
