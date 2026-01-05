Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и Китаем

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Проблема с задержками на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, в настоящее время пункт пропуска Маньчжурия работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Харбине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки автобусов с российскими туристами застряли на китайской таможне.

Как отметили в дипмисии, обращения от российских граждан об очереди из автобусов, скопившихся перед китайским пограничным пунктом пропуска Маньчжурия, поступили в генконсульство 4 января вечером.

"По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны", — сказали в дипмиссии.