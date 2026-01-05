В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности

МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, сообщает в понедельник минприроды края.

"Власти Карымского округа принимают экстренные меры по ликвидации последствий паводка в селе Кадахта. Введен режим повышенной готовности. Под руководством минприроды администрация Карымского округа активизировала работу по устранению угрозы выхода реки из русла в селе Кадахта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сформирована координационная группа, которая займется устранением паводковых рисков. Сейчас в село везут материалы для создания искусственных неровностей, чтобы отвести воду от жилых домов.

"Запланирована работа тяжелой техники на проблемных участках ручья. Также предусмотрены инженерные мероприятия по вскрытию мест выхода воды и прокопка по середине ручья канала снизу вверх, чтобы обеспечить сток поступающей воды", - дополняет минприроды Забайкальского края