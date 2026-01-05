https://ria.ru/20260105/zabaykale-2066504133.html
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.01.2026
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности
Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, сообщает в понедельник минприроды края. РИА Новости, 05.01.2026
МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости.
Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, сообщает
в понедельник минприроды края.
"Власти Карымского округа принимают экстренные меры по ликвидации последствий паводка в селе Кадахта. Введен режим повышенной готовности. Под руководством минприроды администрация Карымского округа активизировала работу по устранению угрозы выхода реки из русла в селе Кадахта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сформирована координационная группа, которая займется устранением паводковых рисков. Сейчас в село везут материалы для создания искусственных неровностей, чтобы отвести воду от жилых домов.
"Запланирована работа тяжелой техники на проблемных участках ручья. Также предусмотрены инженерные мероприятия по вскрытию мест выхода воды и прокопка по середине ручья канала снизу вверх, чтобы обеспечить сток поступающей воды", - дополняет минприроды Забайкальского края
.
Поясняется также, что в пойме ручья в селе Кадахта на протяжении двух километров наблюдается активный выход воды на поверхность. Такие подтопления для этого ручья не редкость, он "кипит" в хаотичном порядке, и предугадать следующее место разлива воды невозможно.