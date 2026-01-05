Рейтинг@Mail.ru
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.01.2026
17:56 05.01.2026
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.01.2026
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности
Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, сообщает в понедельник минприроды края. РИА Новости, 05.01.2026
В Карымском округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности

В Карымском округе Забайкальского края ввели режим повышенной готовности

Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС . Архивное фото
МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности в Карымском округе Забайкалья, где селу Кадахта грозит подтопление, сообщает в понедельник минприроды края.
"Власти Карымского округа принимают экстренные меры по ликвидации последствий паводка в селе Кадахта. Введен режим повышенной готовности. Под руководством минприроды администрация Карымского округа активизировала работу по устранению угрозы выхода реки из русла в селе Кадахта", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками погиб человек
Вчера, 03:16
Отмечается, что сформирована координационная группа, которая займется устранением паводковых рисков. Сейчас в село везут материалы для создания искусственных неровностей, чтобы отвести воду от жилых домов.
"Запланирована работа тяжелой техники на проблемных участках ручья. Также предусмотрены инженерные мероприятия по вскрытию мест выхода воды и прокопка по середине ручья канала снизу вверх, чтобы обеспечить сток поступающей воды", - дополняет минприроды Забайкальского края.
Поясняется также, что в пойме ручья в селе Кадахта на протяжении двух километров наблюдается активный выход воды на поверхность. Такие подтопления для этого ручья не редкость, он "кипит" в хаотичном порядке, и предугадать следующее место разлива воды невозможно.
Мужчина идет по одной из затопленных улиц в Овчинном городке в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Оренбуржье получит 600 миллионов рублей на преодоление последствий паводка
16 октября 2025, 16:03
 
