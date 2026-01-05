Рейтинг@Mail.ru
08:00 05.01.2026 (обновлено: 08:01 05.01.2026)
"Древнее сокровище". Чем водолаз из Якутии удивил всю страну
"Древнее сокровище". Чем водолаз из Якутии удивил всю страну
"Древнее сокровище". Чем водолаз из Якутии удивил всю страну

© Фото предоставлено Егором ВасильевымЕгор Васильев перед погружением
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Егор Васильев занимается поиском останков древних животных на дне рек и озер в суровых условиях Крайнего Севера. За десять лет якутский водолаз вместе с командой достал из-под воды сотни ценных экспонатов, которые теперь хранятся в музеях. О том, как проходят его экспедиции, — в материале РИА Новости.

"Мечтал об этом с детства"

"Стать водолазом и дайвером — моя детская мечта. Мы со старшим братом в свое время были фанатами научно-фантастического телесериала "Подводная Одиссея" об освоении океана. Начинали с малого — ныряли в нашу поселковую речку, находили всякие старинные вещи. Все на задержке дыхания", — рассказывает Егор.
В полном обмундировании он погрузился впервые в 2008-м. Егор тогда работал в службе спасения — участвовал в поисковых мероприятиях как на земле, так и под водой.
© Фото предоставлено Егором ВасильевымЕгор Васильев с братом
«

"Увлекся этим делом — занимался подводной сваркой, чинил водозаборные сооружения. Устанавливали, а также поднимали различную технику, в том числе затонувшую. Для таких работ нужен подводный парашют — специальное устройство, в которое подается воздух, благодаря чему можно вытолкнуть со дна габаритные объекты", — объясняет водолаз.

В процессе погружений неоднократно натыкался на останки древних животных. Было интересно, как они там оказались и сколько лет лежат на дне. В свободное время стал читать литературу по палеонтологии. "В 2014-м случайно нашел кости мамонта, вытащил, передал в музей. И так потихоньку доставали то одно, то другое. Это было хобби. А теперь — основная часть моей работы".
© Фото предоставлено Егором ВасильевымДайвер перед погружением в реку
"Это очень рискованно"

Егор вместе с командой водолазов сотрудничает с Музеем мамонта имени П. А. Лазарева в Якутске. Маршруты экспедиций согласуют с историками — дайверам указывают наиболее перспективные места. Летом — разведка, погружения — только зимой.
"Летом выдвигаемся налегке — резиновая лодка с веслами, глубиномер. В реках в это время года сильное течение, вода мутная. Поэтому мы изучаем территорию, замеряем глубину. Возвращаемся зимой. Также договариваемся с местными, чтобы в экспедиции жить в охотничьих домиках. Но и в палатках ночуем".
© Фото предоставлено Егором ВасильевымЛетом водолазы выходят на разведку
Крайний Север, самая глушь, никакой цивилизации. Приезжают на снегоходах. Однажды попали в сильную пургу — Егор сутки шел пешком, чтобы связаться со спасателями. Группу нашли лишь на третий день.
«

"Это было в 2018-м. Видимость нулевая. Два дня добирались, дремали по очереди по 15 минут, затем продолжали путь. Нельзя было останавливаться, иначе замерзли бы насмерть. В общей сложности преодолели 70 километров. Слава богу, удача была на нашей стороне — нас обнаружили. Еще через сутки отыскали и наш снегоход, — вспоминает водолаз. — Дорога действительно очень рискованная — каждый год там пропадают охотники и оленеводы. И некоторых так и не находят".

Экспедиция продолжается полтора-два месяца. В команде восемь человек, обязанности четко распределены. С рассветом начинается подготовка: пока одни топят палатку и готовят завтрак, другие вырезают лунку. Дело трудоемкое, лед — до трех метров.
© Фото предоставлено Егором ВасильевымКоманда Егора Васильева
"Обычно мы работаем на глубине от десяти до 25 метров. Погружаемся в паре, один нырок — час-полтора", — уточняет Егор. На большой глубине кислород расходуется быстрее, если много двигаться и часто дышать. Поэтому дайверы стараются не тратить силы, плывут размеренно, внимательно осматривая все вокруг. У лунки их страхуют товарищи с помощью веревки.
«

"На шести метрах уже полная темнота, ныряем сразу с включенным фонарем. Отличие водолаза от дайвера в том, что первый работает, а второй гуляет. Сперва надо осмотреться, есть ли на дне что-то. Если что-то нашлось, в этот же день погружаемся снова, чтобы рассмотреть поближе. Только потом вытаскиваем. Все зависит от габаритов. Крупное — с парашютом, небольшое — обвязав веревками, — рассказывает водолаз. — Морозы крепкие. В минус 50 температура воды ноль градусов. Хотя мы в специальных утепленных костюмах, все равно холодно, но мы уже привыкли".

© Фото предоставлено Егором ВасильевымЭкспедиции длятся больше месяца
"Крупная находка"

За больше чем десять лет экспедиций команда Егора объездила всю Якутию. Из-под воды достали сотни костей древних носорогов, мамонтов, бизонов, пещерных львов и лошадей. Нашли даже долото — инструмент древних людей.
Самый ценный экспонат — рог широколобого лося. Это предок современных лосей, живший еще до мамонтов. Обнаружили его на дне реки Адыча в 2021-м. "До сих пор продолжаем поиски других частей скелета. Хочется, чтобы как можно больше людей увидели наши находки. Вообще, окаменелости древних животных поражают размерами. Можно представить, как они раньше выглядели. Это впечатляет и мотивирует на новые приключения — несмотря на огромные риски".
© Фото предоставлено Егором ВасильевымВодолаз показывает останки голов мамонта
Погружаются чаще в реки. В озера стараются не соваться без надобности.
"Там намного опаснее. Если нарвешься на "второе дно" — не выберешься. Однажды мы чуть не угодили в ловушку в одном из озер у моря Лаптевых. Спустились, как сперва думали, на 30 метров. Увидели еле заметную щель: проплыли через нее, а там — целая пещера. Приборы показали, что самая глубокая точка — 70 метров. Испытывать судьбу и исследовать подводный лабиринт не стали".
© Фото предоставлено Егором ВасильевымЕгор держит в руках рог широколобого лося
"Есть чему учиться"

Часть находок команды Егора хранится в Жиганском историческом музее, в постоянной экспозиции "Подводный мир Егора Васильева". "Жиганск — мой родной поселок, это тысяча километров от Якутска, — говорит водолаз. — До него очень непросто добраться: летом на теплоходе по реке, зимой — на машине. Приятно, что земляки поддерживают".
Частные компании со всей страны приглашают Егора для различных технических работ под водой. Он — водолаз шестого разряда, готовится обучиться на седьмой. Это позволит стать старшиной водолазной станции. Есть куда расти и в сфере дайвинга — скоро освоит погружение с рециркуляционным дыхательным аппаратом (ребризером), с которым можно находиться под водой до трех часов.
© Фото предоставлено Егором ВасильевымЕгор Васильев с коллегой Олегом Гурьевым у моря Лаптевых
«

"Максимальная глубина, на которой я бывал, — 50 метров, учебный спуск на Байкале. Освоюсь на ребризере — получу шанс и на другие открытия. Вообще же курсы по повышению квалификации мы проходим регулярно — человек, как говорится, учится всю жизнь. Контролируем обязательно и состояние здоровья: полное специализированное обследование для водолазов — каждый год, в Москве или Новороссийске".

Васильев мечтает открыть музей подводной палеонтологии в Якутске. "Необходимы финансирование и участок. Мы еще ни к кому не обращались, все на стадии планирования. Помимо находок, накопилось множество фото и видео — хотелось бы это включить в единую экспозицию, где будет не только история животного, но и информация о том, где и кем его останки найдены".
А пока Егор готовится к очередной экспедиции — команда выдвигается в путь сразу после новогодних праздников. В эту зиму — вторая вылазка. Экстремалы следуют по маршрутам, которые разведывали еще летом, и надеются вернуться не с пустыми руками.
© Фото предоставлено Егором ВасильевымЕгор Васильев
