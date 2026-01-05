Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 05.01.2026 (обновлено: 11:29 05.01.2026)
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2026
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
чернигов
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
чернигов
днепропетровск
украина, чернигов, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Чернигов, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы.
Местные СМИ сообщали о таких инцидентах в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30
По данным Минэнерго Украины, полностью обесточен Славутич в Киевской области, начались отключения в Харьковской и Черниговской областях.
Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, под Черниговом повреждения получило предприятие по сборке реактивных беспилотников. Также российские войска атаковали склады артиллерийской техники и ангары с пикапами мобильных групп ПВО.
В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерниговДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
