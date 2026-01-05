МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы.
Местные СМИ сообщали о таких инцидентах в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Полтаве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
По данным Минэнерго Украины, полностью обесточен Славутич в Киевской области, начались отключения в Харьковской и Черниговской областях.
Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, под Черниговом повреждения получило предприятие по сборке реактивных беспилотников. Также российские войска атаковали склады артиллерийской техники и ангары с пикапами мобильных групп ПВО.
В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
