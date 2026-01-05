https://ria.ru/20260105/vzryvy-2066415119.html
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 05.01.2026
