В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский "24 канал" на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. РИА Новости, 05.01.2026
