В небе над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2026
15:08 05.01.2026
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прогремел взрыв
Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Специальная военная операция на Украине
В небе над Донецком прогремел взрыв

РИА Новости: в небе над Донецком прогремел взрыв

ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 14.45 и 14.50 мск в небе над Донецком прогремел мощный взрыв. Он был слышен в центральной и западной частях города.
