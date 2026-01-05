https://ria.ru/20260105/vzryv-2066474382.html
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2026
В небе над Донецком прогремел взрыв
Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине
В небе над Донецком прогремел взрыв
