В Харькове прогремел новый взрыв
Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьков
россия
харьковская область
