В Харькове прогремел новый взрыв

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".