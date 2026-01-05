На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

"При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90 процентов минимум", — говорится в публикации.

Отмечается также, что средняя продолжительность жизни боевиков украинской армии на участках, по которым отрабатываются такие удары, не превышает четырех часов.