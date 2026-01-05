Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 05.01.2026 (обновлено: 21:26 05.01.2026)
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных атак российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими бомбами, пишет The Military
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
су-34
россия
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

MWM: удары российских авиабомб приводят к ликвидации 80–90% личного состава ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных атак российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими бомбами, пишет The Military Watch Magazine.
"При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90 процентов минимум", — говорится в публикации.
Отмечается также, что средняя продолжительность жизни боевиков украинской армии на участках, по которым отрабатываются такие удары, не превышает четырех часов.
Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что такой снаряд способен разрушить хорошо укрепленный подземный бункер, и сравнивали сброс планирующих бомб с "вратами в ад".
В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехСу-34
 
 
