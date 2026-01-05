Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции - РИА Новости, 05.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 05.01.2026
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции - РИА Новости, 05.01.2026
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
ВСУ продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:08:00+03:00
2026-01-05T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции

Яшина: ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. ВСУ продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"В районе расположения станции и вблизи Энергодара обстрелы продолжаются (со стороны ВСУ - ред.)", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ об отключении резервной линии Украиной
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
