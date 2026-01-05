https://ria.ru/20260105/vsu-2066513155.html
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
ВСУ продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 05.01.2026
энергодар
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции
Яшина: ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара