Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер

"Мы прекрасно знаем, кто у нас с правого фланга, кто у нас с левого фланга действует и когда противника продавливать, если не ослаблять натиск на одном из рубежей, на одном из флангов, всё равно брешь где-то будет, то есть, изматывая противника, где-то получается пройти", - сказал командир.