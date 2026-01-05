Рейтинг@Mail.ru
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 05.01.2026
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер - РИА Новости, 05.01.2026
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер
Постоянное давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест в украинской обороне, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер

Герой России Ендовицкий: давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Постоянное давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест в украинской обороне, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Центр", Герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".
"Мы прекрасно знаем, кто у нас с правого фланга, кто у нас с левого фланга действует и когда противника продавливать, если не ослаблять натиск на одном из рубежей, на одном из флангов, всё равно брешь где-то будет, то есть, изматывая противника, где-то получается пройти", - сказал командир.
Он отметил, что при постоянном давлении на оборону украинских сил и нанесении активного огневого воздействия оборона ВСУ ломается, и противник отступает на ряде участков.
Боец с позывным Пресс об уничтожении подразделения Полка смерти ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Российский военный рассказал о тяжелом положении ВСУ в Сумской области
4 января, 09:25
 
Специальная военная операция на Украине Россия Вооруженные силы Украины
 
 
