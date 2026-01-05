https://ria.ru/20260105/vsu-2066488044.html
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер - РИА Новости, 05.01.2026
Давление на оборону ВСУ открывает бреши для прорыва, рассказал офицер
Постоянное давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест в украинской обороне, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
2026
Новости
ru-RU
Герой России Ендовицкий: давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Постоянное давление на оборону ВСУ создало ряд слабых мест в украинской обороне, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Центр", Герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".
"Мы прекрасно знаем, кто у нас с правого фланга, кто у нас с левого фланга действует и когда противника продавливать, если не ослаблять натиск на одном из рубежей, на одном из флангов, всё равно брешь где-то будет, то есть, изматывая противника, где-то получается пройти", - сказал командир.
Он отметил, что при постоянном давлении на оборону украинских сил и нанесении активного огневого воздействия оборона ВСУ
ломается, и противник отступает на ряде участков.