Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 05.01.2026 (обновлено: 12:38 05.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", нанесено поражения украинским формированиям в Запорожской и... РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"

МО РФ: ВСУ потеряли до 45 военных за сутки в зоне работы "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", нанесено поражения украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Белогорье, Новояковлевка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
