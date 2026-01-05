https://ria.ru/20260105/vsu-2066454615.html
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра" - РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", нанесено поражения украинским формированиям в Запорожской и... РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне работы "Днепра"
