ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 05.01.2026 (обновлено: 13:25 05.01.2026)
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского, Степановки, Миньковки, Закотногои Константиновки в ДНР.
"Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
