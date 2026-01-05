https://ria.ru/20260105/vsu-2066454522.html
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне работы "Южной" группировки
Российская "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих,... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
