https://ria.ru/20260105/vsu-2066454036.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север" - РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 290 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:21:00+03:00
2026-01-05T12:21:00+03:00
2026-01-05T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c60be5eb49421db51050b811a160b441.jpg
https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066454427.html
россия
харьковская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025878_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_5deb71388b4579c3d73d68253d0caa19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 290 боевиков в зоне "Севера" за сутки