ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки
11:59 05.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 беспилотниками, два человека погибли, 10 ранены, в том числе... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, белгородская область, грайворон, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 беспилотниками, два человека погибли, 10 ранены, в том числе ребенок, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 36 снарядов, также над регионом сбиты и подавлены 118 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, 4 коммерческих и трех социальных объектах, административном здании, объекте инфраструктуры и 35 транспортных средствах.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Орловской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
10:00
"В Белгородском округе… произведены атаки 28 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб мужчина. Женщина и 4-летний ребёнок получили множественные осколочные ранения. В тяжёлом состоянии они госпитализированы... В посёлке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Валуйский округа атакованы 59 беспилотниками, 40 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, над Белгородом, Волоконовским, Прохоровским, Ракитянским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 29 БПЛА. По данным главы области, по Краснояружскому и Губкинскому округам произведены атаки 15 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу совершены атаки 21 беспилотника, 13 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 36 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и нанесены удары 23 беспилотников, 8 из которых сбиты. Во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения "Орлан". Ещё один мирный житель получил ранения. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. В селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина... Сегодня утром в Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 50 раз
Вчера, 11:27
 
