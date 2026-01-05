ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 беспилотниками, два человека погибли, 10 ранены, в том числе ребенок, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 45 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 36 снарядов, также над регионом сбиты и подавлены 118 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, 4 коммерческих и трех социальных объектах, административном здании, объекте инфраструктуры и 35 транспортных средствах.
"В Белгородском округе… произведены атаки 28 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб мужчина. Женщина и 4-летний ребёнок получили множественные осколочные ранения. В тяжёлом состоянии они госпитализированы... В посёлке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Валуйский округа атакованы 59 беспилотниками, 40 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, над Белгородом, Волоконовским, Прохоровским, Ракитянским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 29 БПЛА. По данным главы области, по Краснояружскому и Губкинскому округам произведены атаки 15 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, по Шебекинскому округу совершены атаки 21 беспилотника, 13 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 36 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и нанесены удары 23 беспилотников, 8 из которых сбиты. Во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения "Орлан". Ещё один мирный житель получил ранения. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. В селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина... Сегодня утром в Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.