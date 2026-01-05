Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых - РИА Новости, 05.01.2026
08:26 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/vsu-2066434372.html
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых
Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир... РИА Новости, 05.01.2026
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых

Пленный Литкин: ВСУ объявляют погибших солдат пропавшими без вести

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен военным ВС РФ.
"У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберет, там везде прилеты идут, посадки обстреливают", - сказал Литкин Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в обозначенной командирами лесопосадке, куда их "довел" дрон, Литкин вместе с сослуживцами должны были оборудовать себе блиндаж и огневые позиции, но на следующее же утро их взяли в плен российские разведчики.
