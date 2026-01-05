https://ria.ru/20260105/vsu-2066434372.html
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых - РИА Новости, 05.01.2026
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых
Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T08:26:00+03:00
2026-01-05T08:26:00+03:00
2026-01-05T08:26:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20251109/vsu-2053736345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых
Пленный Литкин: ВСУ объявляют погибших солдат пропавшими без вести
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен военным ВС РФ.
"У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберет, там везде прилеты идут, посадки обстреливают", - сказал Литкин Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в обозначенной командирами лесопосадке, куда их "довел" дрон, Литкин вместе с сослуживцами должны были оборудовать себе блиндаж и огневые позиции, но на следующее же утро их взяли в плен российские разведчики.