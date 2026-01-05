Пленный рассказал, как ВСУ избегают выплат компенсаций за убитых

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен военным ВС РФ.

"У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберет, там везде прилеты идут, посадки обстреливают", - сказал Литкин Минобороны РФ.