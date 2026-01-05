Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/vsu-2066431184.html
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе - РИА Новости, 05.01.2026
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе
Боевики ВСУ на пикапах массово вывозили электронику и всю мебель из пустых домов жителей Ямполя, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Сергей... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T07:18:00+03:00
2026-01-05T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20251230/vsu-2065712603.html
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе

РИА Новости: ВСУ массово выносили технику и мебель из домов жителей Ямполя

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 5 янв – РИА Новости. Боевики ВСУ на пикапах массово вывозили электронику и всю мебель из пустых домов жителей Ямполя, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Сергей Болдарев.
"Выносилось все "под капитальный ремонт", мы называли это. Заходишь в дом, нет ничего. Пусто. Дом пустой... Выносили все: холодильники, тумбочки, шкафчики… Вывозили пикапами, в каждом пикапе по два-три холодильника едет", - сказал Болдарев.
Минобороны России 21 ноября 2025 года сообщило, что военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ямполь в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса
30 декабря 2025, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала