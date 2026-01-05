ВСУ усилили штурмовой полк "Арей" в Сумской области

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило 53-й отдельный разведывательный батальон в Краснопольский район в Сумской области для усиления штурмового полка "Арей", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Краснопольский район противник продолжает перебрасывать подкрепления для удержания позиций и проведения контратак. Для усиления 253-го отдельного штурмового полка "Арей" переброшен 53-й отдельный разведывательный батальон", - сказал собеседник агентства.