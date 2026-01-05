Рейтинг@Mail.ru
ВСУ усилили штурмовой полк "Арей" в Сумской области - РИА Новости, 05.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 05.01.2026
ВСУ усилили штурмовой полк "Арей" в Сумской области
ВСУ усилили штурмовой полк "Арей" в Сумской области
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ усилили штурмовой полк "Арей" в Сумской области

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило 53-й отдельный разведывательный батальон в Краснопольский район в Сумской области для усиления штурмового полка "Арей", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольский район противник продолжает перебрасывать подкрепления для удержания позиций и проведения контратак. Для усиления 253-го отдельного штурмового полка "Арей" переброшен 53-й отдельный разведывательный батальон", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
