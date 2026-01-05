https://ria.ru/20260105/vsu-2066430188.html
Батальон ВСУ из бывших заключенных переформировали
2026-01-05T06:33:00+03:00
2026-01-05T06:33:00+03:00
2026-01-05T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состоящий из бывших заключенных спецбатальон ВСУ "Шквал" доукомплектован принудительно мобилизованными и переформирован в мотопехотный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 47-й отдельной механизированной бригаде спецбатальон "Шквал", состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон", - сказал собеседник агентства.