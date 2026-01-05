Батальон ВСУ из бывших заключенных переформировали

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состоящий из бывших заключенных спецбатальон ВСУ "Шквал" доукомплектован принудительно мобилизованными и переформирован в мотопехотный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 47-й отдельной механизированной бригаде спецбатальон "Шквал", состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон", - сказал собеседник агентства.