ДОНЕЦК, 5 янв – РИА Новости. ВСУ умышленно поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР машину с боеприпасами, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.
"Какая-то машина подъехала - муж вышел. Они (ВСУ - ред.) говорят: "Можно мы машину запрячем у вас?". У нас во дворе арка винограда была… Муж говорит: "Я бы не хотел, чтобы вы прятали, у меня ребенок маленький". (ВСУ ответили – ред.) "Ну, мы просто машину поставим, и то ненадолго". Муж стал спрашивать, нет ли там ничего в машине? Они (ВСУ - ред.) говорят: "Нет, нет, машина пустая". Когда муж заглянул туда - она полностью была забита снарядами и боеприпасами… И потом они (ВСУ – ред.) пришли, а муж говорит: "Заберите машину свою, потому что, у меня дети. Зачем оно мне надо", - сказала беженка.
Она добавила, что после небольшого конфликта между ее мужем и ВСУ боевики решили отогнать машину в другое место.
В конце ноября 2025 года Минобороны РФ заявило об освобождении силами бойцов группировки "Запад" четырех населённых пунктов в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
