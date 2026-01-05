Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 05.01.2026
Беженка рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами
Беженка рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами
донецкая народная республика, ямполь, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами

РИА Новости: ВСУ умышленно поставили в частном дворе машину с боеприпасами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 янв – РИА Новости. ВСУ умышленно поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР машину с боеприпасами, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.
"Какая-то машина подъехала - муж вышел. Они (ВСУ - ред.) говорят: "Можно мы машину запрячем у вас?". У нас во дворе арка винограда была… Муж говорит: "Я бы не хотел, чтобы вы прятали, у меня ребенок маленький". (ВСУ ответили – ред.) "Ну, мы просто машину поставим, и то ненадолго". Муж стал спрашивать, нет ли там ничего в машине? Они (ВСУ - ред.) говорят: "Нет, нет, машина пустая". Когда муж заглянул туда - она полностью была забита снарядами и боеприпасами… И потом они (ВСУ – ред.) пришли, а муж говорит: "Заберите машину свою, потому что, у меня дети. Зачем оно мне надо", - сказала беженка.
Она добавила, что после небольшого конфликта между ее мужем и ВСУ боевики решили отогнать машину в другое место.
В конце ноября 2025 года Минобороны РФ заявило об освобождении силами бойцов группировки "Запад" четырех населённых пунктов в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса
30 декабря 2025, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯмпольВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
