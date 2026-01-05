Беженка рассказала, как ВСУ поставили в частном дворе машину с боеприпасами

ДОНЕЦК, 5 янв – РИА Новости. ВСУ умышленно поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР машину с боеприпасами, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

Она добавила, что после небольшого конфликта между ее мужем и ВСУ боевики решили отогнать машину в другое место.