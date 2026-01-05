Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
12:35 05.01.2026 (обновлено: 14:14 05.01.2026)
Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:35:00+03:00
2026-01-05T14:14:00+03:00
2026
Россия, Украина, США
Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
