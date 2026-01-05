Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Там, где школа закрывается — в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь", - сказал Володин , слова которого приводятся на сайте Госдумы

По его словам, существует запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения.

"Есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов. По этому пути мы пошли, учредив "Дугино-Феникс", - добавил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы считает, что при крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей, и от этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы, и "любые подходы надо поддерживать".

Он подчеркнул, что это востребованный формат для организации отдыха как летом, так и осенью, и зимой. По мнению Володина, такой формат детского досуга крайне важен: это и оздоровление детей, их социализация, и возможность для родителей уделить время своим делам, понимая, что ребенок под присмотром отдыхает и развивается.

"Дети в школе испытывают очень большие нагрузки, стрессы, поэтому необходим отдых не только летом, когда каникулы, но и зимой, чтобы ребенок восстановился, отвлекся от занятий, где‑то наоборот — вспомнил пройденный материал… В детском лагере они находят новых друзей, учатся жить в коллективе, что важно, учитывая, как много сейчас дети уделяют внимание гаджетам. А здесь они больше общаются, занимаются спортом, исходя из своего желания", - отметил председатель Госдумы.

На сайте сообщается, что первая зимняя смена стартовала в детском лагере "Дугино-Феникс" в Смоленской области , в понедельник, 5 января, и лагерь посетил Володин.

Отмечается, что председатель Госдумы стал инициатором благотворительного проекта для отдыха и развития детей "Дугино-Феникс", который теперь принимает юных гостей в круглогодичном режиме.

Кроме того, добавляется, что председатель ГД пообщался с педагогическим составом и руководством лагеря, а также с отдыхающими.