Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/volodin-2066539764.html
Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей
Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей - РИА Новости, 05.01.2026
Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей
Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:52:00+03:00
2026-01-05T22:52:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062216405.html
https://ria.ru/20251129/orlenok-2058613309.html
https://ria.ru/20260103/volodin-2066145337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей

Володин: закрытые сельские школы можно использовать для детских лагерей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Там, где школа закрывается — в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин поручил продумать проведение смен РГО в детских лагерях
15 декабря 2025, 18:59
По его словам, существует запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения.
"Есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов. По этому пути мы пошли, учредив "Дугино-Феникс", - добавил Володин.
Кроме того, председатель Госдумы считает, что при крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей, и от этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы, и "любые подходы надо поддерживать".
Он подчеркнул, что это востребованный формат для организации отдыха как летом, так и осенью, и зимой. По мнению Володина, такой формат детского досуга крайне важен: это и оздоровление детей, их социализация, и возможность для родителей уделить время своим делам, понимая, что ребенок под присмотром отдыхает и развивается.
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря Орленок - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
29 ноября 2025, 15:16
"Дети в школе испытывают очень большие нагрузки, стрессы, поэтому необходим отдых не только летом, когда каникулы, но и зимой, чтобы ребенок восстановился, отвлекся от занятий, где‑то наоборот — вспомнил пройденный материал… В детском лагере они находят новых друзей, учатся жить в коллективе, что важно, учитывая, как много сейчас дети уделяют внимание гаджетам. А здесь они больше общаются, занимаются спортом, исходя из своего желания", - отметил председатель Госдумы.
На сайте сообщается, что первая зимняя смена стартовала в детском лагере "Дугино-Феникс" в Смоленской области, в понедельник, 5 января, и лагерь посетил Володин.
Отмечается, что председатель Госдумы стал инициатором благотворительного проекта для отдыха и развития детей "Дугино-Феникс", который теперь принимает юных гостей в круглогодичном режиме.
Кроме того, добавляется, что председатель ГД пообщался с педагогическим составом и руководством лагеря, а также с отдыхающими.
"Дугино-Феникс", созданный в форме автономной некоммерческой организации, стал продолжением образовательного кластера Технологического колледжа — Лицея-интерната "Феникс", над которым шефствует Вячеслав Володин. Впервые лагерь открыл свои двери для детей с 7 лет в июне прошлого года. Он расположился в живописном месте на реке Вазуза. Летом там отдохнули 720 ребят, одна смена состоялась в осенние каникулы", - сказано в публикации.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
3 января, 09:39
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала