Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, существует запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения.
"Есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов. По этому пути мы пошли, учредив "Дугино-Феникс", - добавил Володин.
Кроме того, председатель Госдумы считает, что при крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей, и от этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы, и "любые подходы надо поддерживать".
Он подчеркнул, что это востребованный формат для организации отдыха как летом, так и осенью, и зимой. По мнению Володина, такой формат детского досуга крайне важен: это и оздоровление детей, их социализация, и возможность для родителей уделить время своим делам, понимая, что ребенок под присмотром отдыхает и развивается.
"Дети в школе испытывают очень большие нагрузки, стрессы, поэтому необходим отдых не только летом, когда каникулы, но и зимой, чтобы ребенок восстановился, отвлекся от занятий, где‑то наоборот — вспомнил пройденный материал… В детском лагере они находят новых друзей, учатся жить в коллективе, что важно, учитывая, как много сейчас дети уделяют внимание гаджетам. А здесь они больше общаются, занимаются спортом, исходя из своего желания", - отметил председатель Госдумы.
На сайте сообщается, что первая зимняя смена стартовала в детском лагере "Дугино-Феникс" в Смоленской области, в понедельник, 5 января, и лагерь посетил Володин.
Отмечается, что председатель Госдумы стал инициатором благотворительного проекта для отдыха и развития детей "Дугино-Феникс", который теперь принимает юных гостей в круглогодичном режиме.
Кроме того, добавляется, что председатель ГД пообщался с педагогическим составом и руководством лагеря, а также с отдыхающими.
"Дугино-Феникс", созданный в форме автономной некоммерческой организации, стал продолжением образовательного кластера Технологического колледжа — Лицея-интерната "Феникс", над которым шефствует Вячеслав Володин. Впервые лагерь открыл свои двери для детей с 7 лет в июне прошлого года. Он расположился в живописном месте на реке Вазуза. Летом там отдохнули 720 ребят, одна смена состоялась в осенние каникулы", - сказано в публикации.