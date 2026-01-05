Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.01.2026 (обновлено: 22:44 05.01.2026)
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после российских ударов
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после российских ударов
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В последние несколько недель Украина столкнулась с вакуумом власти, пишет New York Times.
"В стране в условиях массовых отключений электроэнергии <…> отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США", — говорится в публикации.
Отмечается, что украинское правительство предполагало, что быстро заменит ушедших министров, в особенности министра энергетики, отсутствие которого особо заметно на фоне последствий российских ударов.
Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, "все потенциальные кандидаты отказались". Эксперт подчеркнул, что этот пост отпугивает кандидатов из-за огромной ответственности в условиях ударов ВС России по инфраструктуре Украины. Кроме того, ситуацию усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
