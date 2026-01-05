https://ria.ru/20260105/virus-2066417730.html
Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами
Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами
Чтобы противостоять вирусам гриппа и ОРВИ, необходимо поддерживать нужный уровень влажности в помещениях, чаще проветривать, а также укреплять иммунитет,... РИА Новости, 05.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Чтобы противостоять вирусам гриппа и ОРВИ, необходимо поддерживать нужный уровень влажности в помещениях, чаще проветривать, а также укреплять иммунитет, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Надо поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Сейчас отопительный сезон, и в помещениях очень сухо. А когда сухо, вероятность заболеть больше. Наш организм состоит из жидкости, все слизистые оболочки - увлажненные. Когда влаги достаточно, слизистая противостоит проникновению вирусов естественным способом. Когда сухо, слизистые тоже сохнут и становятся более проницаемыми для вируса", - рассказала Семейкина.
По ее словам, поэтому надо увлажнять помещение, часто делать влажную уборку и проветривать.
"Также нужно укреплять иммунитет. Все это индивидуально, но укреплять иммунитет нужно перед сезоном, принимать витамины, адаптогены. Только по назначению врача можно принимать с профилактической целью какие-то противовирусные препараты", - отметила эпидемиолог.