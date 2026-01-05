Рейтинг@Mail.ru
22:34 05.01.2026
СМИ: лидер Бразилии поговорил с вице-президентом Венесуэлы после атаки США
СМИ: лидер Бразилии поговорил с вице-президентом Венесуэлы после атаки США

O Globo: Лула да Силва поговорил с Родригес спустя пару часов после атаки США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через несколько часов после атаки США переговорил с занимавшей тогда пост вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, сообщает газета O Globo со ссылкой на источники в администрации бразильского лидера.
"Президент Лула да Силва утром в субботу переговорил с вице-президентом Венесуэлы. Разговор... прошел через несколько часов после военной операции США... Он в основном касался обстановки в тот момент", - отметило СМИ.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Вчера, 22:09
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Вчера, 12:48
 
