СМИ: лидер Бразилии поговорил с вице-президентом Венесуэлы после атаки США

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через несколько часов после атаки США переговорил с занимавшей тогда пост вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, сообщает газета O Globo со ссылкой на источники в администрации бразильского лидера.
"Президент Лула да Силва утром в субботу переговорил с вице-президентом Венесуэлы. Разговор... прошел через несколько часов после военной операции США... Он в основном касался обстановки в тот момент", - отметило СМИ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.