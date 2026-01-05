Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался - РИА Новости, 05.01.2026
22:30 05.01.2026
Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался
Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался - РИА Новости, 05.01.2026
Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался
Каракас не защищался, не желая более серьезной атаки США, сообщил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
каракас
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался

Луго Перейра: Венесуэла не защищалась, не желая более серьезной атаки США

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Каракас не защищался, не желая более серьезной атаки США, сообщил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии.
Резервист побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Вчера, 22:09
"Конечно, у нас есть вооружение, чтобы защитить себя от нападения такого масштаба, мы могли бы это сделать. Но Венесуэла всегда поддерживала диалог. Если бы, с военной точки зрения, мы атаковали какие-либо американские объекты, сейчас мы бы подверглись военному нападению... Они бы нас бомбили, систематически уничтожали угрозы, думаю, мы с вами сейчас бы не разговаривали", - сказал подполковник.
"По моему личному мнению, правительство Венесуэлы приняло решение не отвечать огнем. Несмотря на наличие всего необходимого оружия. Мы могли бы сбить все эти вертолеты, которые там находились, мы могли бы сбить их в любой момент. У нас есть для этого системы. Но это было бы еще большим злом. Венесуэла сейчас находилась бы под прямым военным нападением, и последствия этой военной операции были бы катастрофическими", - отметил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник
Вчера, 14:23
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
