Венесуэльский подполковник рассказал, почему Каракас не защищался

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Каракас не защищался, не желая более серьезной атаки США, сообщил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии.

"Конечно, у нас есть вооружение, чтобы защитить себя от нападения такого масштаба, мы могли бы это сделать. Но Венесуэла всегда поддерживала диалог. Если бы, с военной точки зрения, мы атаковали какие-либо американские объекты, сейчас мы бы подверглись военному нападению... Они бы нас бомбили, систематически уничтожали угрозы, думаю, мы с вами сейчас бы не разговаривали", - сказал подполковник.

"По моему личному мнению, правительство Венесуэлы приняло решение не отвечать огнем. Несмотря на наличие всего необходимого оружия. Мы могли бы сбить все эти вертолеты, которые там находились, мы могли бы сбить их в любой момент. У нас есть для этого системы. Но это было бы еще большим злом. Венесуэла сейчас находилась бы под прямым военным нападением, и последствия этой военной операции были бы катастрофическими", - отметил он.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.