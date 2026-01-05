Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 05.01.2026 (обновлено: 22:21 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066535904.html
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН, мировое сообщество признало, что атака США противоречит международному праву, считает глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:09:00+03:00
2026-01-05T22:21:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
совет безопасности оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/rodriges-2066535751.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, совет безопасности оон, оон
В мире, Венесуэла, США, Совет Безопасности ООН, ООН
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД

Глава МИД: Венесуэла победила на заседании Совбеза ООН

© REUTERS / Brendan McDermidЧлены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Brendan McDermid
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН, мировое сообщество признало, что атака США противоречит международному праву, считает глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства. Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Право был на стороне Венесуэлы. Венесуэла... продолжит защищать свой суверенитет", - написал он в Telegram.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы
Вчера, 22:06
 
В миреВенесуэлаСШАСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала