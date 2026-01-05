Более 4 миллионов человек мобилизовали в Венесуэле для защиты от США

АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Более 4 миллионов человек мобилизованы для защиты Венесуэлы от вероятной атаки США, сообщил посол страны в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес.
"Венесуэльский народ готов к сопротивлению. Мы подготовились как идеологически, так и практически, чтобы противостоять этим нападениям. Мы никогда не хотели, чтобы дело дошло до этого, но, если есть что-то, в чем можно быть уверенным в отношении империи, так это в том, что она всегда выберет путь насилия. Конечно, есть опасения. Мы столкнулись с самой большой военной силой в истории. Любая разумная страна испытывает опасения. Но в то же время мы готовы. С тех пор, как нападение приобрело военный характер, мы находимся в состоянии готовности. В нашей стране, помимо вооруженных сил, для защиты нации мобилизованы более 4 миллионов человек", - приводит слова дипломата агентство DHA.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.