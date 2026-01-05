Рейтинг@Mail.ru
Более 4 миллионов человек мобилизовали в Венесуэле для защиты от США - РИА Новости, 05.01.2026
21:53 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066534347.html
Более 4 миллионов человек мобилизовали в Венесуэле для защиты от США
в мире
сша
венесуэла
турция
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
турция
в мире, сша, венесуэла, турция, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Турция, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
Танкисты армии Венесуэлы
Танкисты армии Венесуэлы . Архивное фото
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Более 4 миллионов человек мобилизованы для защиты Венесуэлы от вероятной атаки США, сообщил посол страны в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес.
"Венесуэльский народ готов к сопротивлению. Мы подготовились как идеологически, так и практически, чтобы противостоять этим нападениям. Мы никогда не хотели, чтобы дело дошло до этого, но, если есть что-то, в чем можно быть уверенным в отношении империи, так это в том, что она всегда выберет путь насилия. Конечно, есть опасения. Мы столкнулись с самой большой военной силой в истории. Любая разумная страна испытывает опасения. Но в то же время мы готовы. С тех пор, как нападение приобрело военный характер, мы находимся в состоянии готовности. В нашей стране, помимо вооруженных сил, для защиты нации мобилизованы более 4 миллионов человек", - приводит слова дипломата агентство DHA.
Сотрудники правоохрательных органов у здания федерального суда, где пройдут слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Полиция Венесуэлы должна начать поиск и задержание причастных к атаке США
Вчера, 19:16
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. 21 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств
Вчера, 19:41
 
