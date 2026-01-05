Рейтинг@Mail.ru
05.01.2026
20:31 05.01.2026
Похищение Мадуро угрожает гражданской войной в Венесуэле, считает Расмуссен
Похищение Мадуро угрожает гражданской войной в Венесуэле, считает Расмуссен

Расмуссен: похищение Мадуро угрожает гражданской войной в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Похищение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро угрожает гражданской войной в этой стране, поделился мнением в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Чрезвычайно жесткие санкции со стороны США уже практически сокрушили экономику Венесуэлы и привели к гуманитарному кризису. Сейчас же будущее страны находится во мраке, и сложившаяся ситуация может привести к гражданской войне", - сказал Расмуссен.
По словам эксперта, в случае начала, гражданская война может затянуться на десятилетия.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроЭрл РасмуссенСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
