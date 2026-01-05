https://ria.ru/20260105/venesuela-2066518982.html
Венесуэла потребовала уважать иммунитет Мадуро и освободить его
Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада потребовал уважать в полной мере иммунитет президента его страны Николаса Маудро и первой леди Силии... РИА Новости, 05.01.2026
