В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств
19:41 05.01.2026
В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств
Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию ВС страны и вводят военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств, говорится в РИА Новости, 05.01.2026
Танкисты армии Венесуэлы
Танкисты армии Венесуэлы . Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию ВС страны и вводят военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств, говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.
"Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии... Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом", - говорится в документе.
Также декрет предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.
Декрет действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.
Полиция Венесуэлы должна начать поиск и задержание причастных к атаке США
Полиция Венесуэлы должна начать поиск и задержание причастных к атаке США
Вчера, 19:16
 
