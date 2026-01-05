https://ria.ru/20260105/venesuela-2066517254.html
В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств
Власти Венесуэлы объявили мобилизацию ВС и военный режим для производств
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию ВС страны и вводят военный режим для сотрудников нефтяной промышленности и других производств, говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.
"Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии... Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом", - говорится в документе.
Также декрет предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.
Декрет действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро
, вице-президента и членов правительства.