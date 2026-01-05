Рейтинг@Mail.ru
Будущее Венесуэлы после операции США вызывает опасения, заявил генсек ООН
18:13 05.01.2026
Будущее Венесуэлы после операции США вызывает опасения, заявил генсек ООН
в мире, венесуэла, сша, антониу гутерреш, розмари дикарло, оон
В мире, Венесуэла, США, Антониу Гутерреш, Розмари ДиКарло, ООН
ООН, 5 янв - РИА Новости. Будущее Венесуэлы после операции США остается неопределенным, вызывает опасения, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Ближайшее будущее Венесуэлы является менее определенным. Я глубоко обеспокоен возможным усилением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами", - говорится в заявлении, зачитанном замгенсека ООН Розмари Дикарло во время заседания Совбеза.
Замгенсека ООН о нарушении США норм международного права - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не соблюдали нормы международного права в Венесуэле, заявил генсек ООН
