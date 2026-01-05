https://ria.ru/20260105/venesuela-2066498075.html
Российские туроператоры вернут туристам деньги за туры в Венесуэлу
Туристам, которые планировали отдых в Венесуэле, туроператоры предложат выбрать альтернативные направления или вернут средства, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 05.01.2026
Российские туроператоры вернут туристам деньги за туры в Венесуэлу
Туроператоры РФ вернут деньги или предложат альтернативу взамен Венесуэлы
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Туристам, которые планировали отдых в Венесуэле, туроператоры предложат выбрать альтернативные направления или вернут средства, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в понедельник Минэкономразвития
на основании сообщения посольства России
в Каракасе
выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле
. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.
"Тем же, кто только планировал поездки в будущем, туроператоры предложат выбор из альтернативных направлений или вернут средства", - говорится в сообщении АТОР
.
Как отметила в комментарии РИА Новости профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Президентской академии Галина Дехтярь, в связи с выпущенными рекомендациями туристы имеют право на возврат денежных средств.
"Не надо создавать себе проблемы, услуга туризма должна быть в первую очередь безопасна. Если тур уже оплачен - туроператор должен осуществить полный возврат стоимости", - сказала Дехтярь.
В министерстве экономического развития также напомнили, что в сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством, туристы имеют право расторгнуть договор о реализации турпродукта. Если договор расторгнут до начала путешествия туристу средства возвращаются в полном размере, если путешествие уже началось - в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.
В тоже время в АТОР отметили, что на практике туристы чаще выбирают альтернативные направления, в том числе со сдвигом дат.