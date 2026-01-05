Российские туроператоры вернут туристам деньги за туры в Венесуэлу

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Туристам, которые планировали отдых в Венесуэле, туроператоры предложат выбрать альтернативные направления или вернут средства, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в понедельник Минэкономразвития на основании сообщения посольства России Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле . В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.

"Тем же, кто только планировал поездки в будущем, туроператоры предложат выбор из альтернативных направлений или вернут средства", - говорится в сообщении АТОР

Как отметила в комментарии РИА Новости профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Президентской академии Галина Дехтярь, в связи с выпущенными рекомендациями туристы имеют право на возврат денежных средств.

"Не надо создавать себе проблемы, услуга туризма должна быть в первую очередь безопасна. Если тур уже оплачен - туроператор должен осуществить полный возврат стоимости", - сказала Дехтярь.

В министерстве экономического развития также напомнили, что в сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством, туристы имеют право расторгнуть договор о реализации турпродукта. Если договор расторгнут до начала путешествия туристу средства возвращаются в полном размере, если путешествие уже началось - в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.