Рейтинг@Mail.ru
МЭР призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066490035.html
МЭР призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу
МЭР призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
МЭР призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу
Минэкономразвития России призвало региональные власти оперативно донести до туристов и туроператоров информацию о рекомендациях в отношении туристических... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:25:00+03:00
2026-01-05T16:25:00+03:00
венесуэла
россия
каракас
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
удары сша по венесуэле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2d70317868101fbc322f87e0713dd29a.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066475031.html
венесуэла
россия
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410459_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_f79a8ee545a7afe70a525b1b7b61dc98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, каракас, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), удары сша по венесуэле, в мире
Венесуэла, Россия, Каракас, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Удары США по Венесуэле, В мире
МЭР призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу

МЭР РФ призвало регионы оперативно донести рекомендации о поездках в Венесуэлу

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкФлаги Венесуэлы
Флаги Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в медиабанк
Флаги Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России призвало региональные власти оперативно донести до туристов и туроператоров информацию о рекомендациях в отношении туристических поездок в Венесуэлу.
Министерство ранее в понедельник на основании сообщения посольства России в Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.
"Региональным органам власти в сфере туризма — в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов", - говорится в сообщении министерства.
Венесуэла флаг - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от турпоездок в Венесуэлу
Вчера, 15:13
 
ВенесуэлаРоссияКаракасМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Удары США по ВенесуэлеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала