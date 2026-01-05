Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития рекомендовало туристам в Венесуэле проявлять осторожность - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066475551.html
Минэкономразвития рекомендовало туристам в Венесуэле проявлять осторожность
Минэкономразвития рекомендовало туристам в Венесуэле проявлять осторожность - РИА Новости, 05.01.2026
Минэкономразвития рекомендовало туристам в Венесуэле проявлять осторожность
Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:20:00+03:00
2026-01-05T15:20:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066416493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d44c8a40644a0ec61af6981c3902e85.jpg
https://ria.ru/20260105/minekonomrazvitiya-2066474290.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066416493_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_62fc7c47eaec588a91035b403ddb9102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Венесуэла, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Удары США по Венесуэле
Минэкономразвития рекомендовало туристам в Венесуэле проявлять осторожность

МЭР рекомендует туристам из РФ в Венесуэле проявлять повышенную осторожность

© РИА НовостиМитинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро
Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости
Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник.
"Минэкономразвития России рекомендует российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении.
Министерство также рекомендует туристам при планировании поездок отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в мобильном приложении "Помощник за рубежом".
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минэкономразвития призвало россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу
Вчера, 15:07
 
В миреРоссияВенесуэлаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала