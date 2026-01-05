Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от турпоездок в Венесуэлу
15:13 05.01.2026 (обновлено: 15:17 05.01.2026)
Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от турпоездок в Венесуэлу
Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от турпоездок в Венесуэлу
венесуэла, россия, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), удары сша по венесуэле, в мире
Венесуэла, Россия, США, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Удары США по Венесуэле, В мире
Минэкономразвития рекомендовало воздержаться от турпоездок в Венесуэлу

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкВенесуэла флаг
Венесуэла флаг. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства.
"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует: гражданам Российской Федерации — воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Посольство Венесуэлы в Гааге сообщило, что продолжает работу
ВенесуэлаРоссияСШАМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Удары США по Венесуэле
 
 
